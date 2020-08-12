Антистрес-тренування та автограф-сесії: Мінцифри запускає проект у спортивній індустрії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Платформа "Дія.Бізнес" запускає всеукраїнський проект для розвитку бізнесу в спортивній індустрії. Відповідний анонс оприлюднено у Telegram-каналі єдиного порталу державних послуг "Дія", передає УНН.
Так, проект пропонує:
▪️ безкоштовні вебінари та воркшопи від лідерів ринку з маркетингу, менеджменту, фандрейзингу;
▪️ безкоштовні антистрес-тренування на відкритому повітрі;
▪️ автограф-сесії з відомими спортсменами та розіграші подарунків;
▪️ освітні проекти від партнерів.
"Спортивна індустрія: від спортсмена-аматора до власника бізнесу" — проект для професійних спортсменів або любителів та тих, хто планує відкрити спортивний бізнес, здобути професійні знання", - йдеться у повідомленні "Дії".
Зазначається, що проект реалізується за підтримки Мінцифри та Мінмолодьспорту.
Як повідомлялося в УНН, раніше Міністерство цифрової трансформації України розпочало партнерство з Українською асоціацією футболу, щоб розширити доступ до інформації, яка стосується досягнень українського футболу, організації та проведення змагань, зростання рівня і масовості футболу серед всіх верств населення України.