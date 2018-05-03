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Антисемитские призывы в Одессе: правоохранители возбудили дело

Киев • УНН

 • 11240 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Одессе открыли производство о нарушении расового, национального равноправия граждан во время акций, которые прошли в городе 2 мая. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.

Антисемитские призывы в Одессе: правоохранители возбудили дело

Министр отметил, что в Украине недопустимы публичные антисемитские призывы.

"В том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция. По этому факту полиция Одессы зарегистрировала производство по ч.1 ст.161 "Нарушение расового, национального равноправия граждан", - отметил Аваков.

Как сообщила заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская, речь идет об инциденте, который произошел во время "Марша украинского порядка".

"Эта информация внесена в Единый реестр досудебных расследований, сейчас идет проверка, проводятся неотложные следственные действия ... Инцидент имел место во время марша (Марша украинского порядка - ред.), на улице Преображенской", - сообщила Гордиевская.

Ранее в МВД заверили, что 2 мая в Одессе прошло спокойно.

В Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В т.ч. на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерный средневековья, а не патриотическая позиция. По данному факту полиция Одессы зарегистрировала производство по ч.1 ст.161 "Нарушение расовой, национальной равноправия граждан"

- Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 мая 2018

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