Антисемитские призывы в Одессе: правоохранители возбудили дело
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Одессе открыли производство о нарушении расового, национального равноправия граждан во время акций, которые прошли в городе 2 мая. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.
Министр отметил, что в Украине недопустимы публичные антисемитские призывы.
"В том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция. По этому факту полиция Одессы зарегистрировала производство по ч.1 ст.161 "Нарушение расового, национального равноправия граждан", - отметил Аваков.
Как сообщила заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская, речь идет об инциденте, который произошел во время "Марша украинского порядка".
"Эта информация внесена в Единый реестр досудебных расследований, сейчас идет проверка, проводятся неотложные следственные действия ... Инцидент имел место во время марша (Марша украинского порядка - ред.), на улице Преображенской", - сообщила Гордиевская.
Ранее в МВД заверили, что 2 мая в Одессе прошло спокойно.
В Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В т.ч. на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерный средневековья, а не патриотическая позиция. По данному факту полиция Одессы зарегистрировала производство по ч.1 ст.161 "Нарушение расовой, национальной равноправия граждан"- Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 мая 2018