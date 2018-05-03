Антисемітські заклики в Одесі: правоохоронці порушили справу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В Одесі відкрили провадження щодо порушення расової, національної рівноправності громадян під час акцій, які пройшли в місті 2 травня. Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.
Міністр наголосив, що в Україні неприпустимі публічні антисемітські заклики.
"В т.ч. на масових акціях, як вчора в Одесі. Це печерне середньовіччя, а не патріотична позиція. За цим фактом поліція Одеси зареєструвала провадження за ч.1 ст.161 "Порушення расової, національної рівноправності громадян", - зазначив Аваков.
Як повідомила заступник начальника відділу комунікації ГУНП в Одеській області Любов Гордієвська, йдеться про інцидент, що мав місце під час "Маршу українського порядку".
"Ця інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зараз триває перевірка, проводяться невідкладні слідчі дії… Інцидент мав місце під час маршу (Маршу українського порядку – ред.), на вулиці Преображенській", - повідомила Гордієвська.
Раніше у МВС запевнили, що 2 травня в Одесі пройшло спокійно.
В Україні неприпустимі публічні антисемітські заклики. В т.ч. на масових акціях, як вчора в Одесі. Це печерне середньовіччя, а не патріотична позиція. За цим фактом поліція Одеси зареєструвала провадження за ч.1 ст.161 "Порушення расової, національної рівноправності громадян"— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 травня 2018 р.