Антирейтинг: Харьковская область лидирует по количеству госпитализированных с COVID-19 в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Харьковская область лидирует по количеству госпитализированных с COVID-19 в Украине, на втором месте Днепропетровская область, а на третьем Львовская. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Коронавірус_інфо.
Детали
По состоянию на 7 октября в Харьковской области занято уже 2755 ковидних коек (заполненность на 69%).
На втором месте по количеству госпитализаций Днепропетровская область — 2448 человек (заполненность на 65%).
Третье заняла Львовская область — 2076 человек (заполненность на 52%).
В то же время в Кировоградской зафиксирован самый низкий уровень госпитализаций в Украине — 157 человек (заполненность на 20%).
Добавим
Сейчас в Донецкой области 69% пациентов среди госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной поддержке. Также в первую тройку этого антирейтинга вошли Харьковская область, где 67% больных нуждаются в кислородной поддержке, и Запорожская (64%).
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Напомним
В течение 6 октября в Украине зарегистрировали 15 125 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 3541, летальных случаев — 314.
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 122 298 человека. Из них первой дозой вакцинировано — 59 428 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 62 870 человек. Всего с начала кампании сделано 13,3 млн прививок.