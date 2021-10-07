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Антирейтинг: Харківська область лідирує за кількістю госпіталізованих із COVID-19 в Україні

Антирейтинг: Харківська область лідирує за кількістю госпіталізованих із COVID-19 в Україні

Київ • УНН

 • 13873 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Харківська область лідирує за кількістю госпіталізованих із COVID-19 в Україні, на другому місці Дніпропетровщина, а на третьому Львівщина. Про це повідомляє УНН із посиланням на Коронавірус_інфо.

Деталі

Станом на 7 жовтня на Харківщині зайнято вже 2755 ковідних ліжок (заповненість на 69%).

На другому місці за кількістю госпіталізацій Дніпропетровська область — 2448 осіб (заповненість на 65%).

Третє посіла Львівщина — 2076 осіб (заповненість на 52%).

Водночас на Кіровоградщині зафіксовано найнижчий рівень госпіталізацій в Україні — 157 осіб (заповненість на 20%).

Додамо

Наразі у Донецькій області 69% пацієнтів серед госпіталізованих із COVID-19 перебувають на кисневій підтримці. Також до першої трійки цього антирейтингу увійшли Харківська область, де 67% хворих потребують кисневої підтримки, та Запорізька (64%).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні 12 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Нагадаємо

Протягом 6 жовтня в Україні зареєстрували 15 125 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 3 541, летальних випадків — 314.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 122 298 особи. Із них першою дозою вакциновано — 59 428 людей, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 62 870 осіб. Загалом від початку кампанії зроблено 13,3 млн щеплень.

Українські Національні Новини

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