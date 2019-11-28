Антирейдерская комиссия: доступ к госреестрам аннулировали полусотне регистраторам

"Понемногу наводим порядок в документах Антирейдерской комиссии. Готовим экспертный офис к запуску. Рассмотрение жалоб по существу увеличили до 60-70 в неделю. Аннулировали доступ к государственным реестрам более полсотни регистраторам, которые грубо нарушают закон. Продолжаем тотальную чистку", - отметила она.

Онищук также отметила, что все новые выводы теперь будут публиковаться на сайте.

"Изменили формат выводов и продолжаем их совершенствовать, все новые выводы публикуем на сайте. Выводы за предыдущие периоды тоже понемногу выкладываем. Ждем новые качественные кадры. Еще далеко до идеала, но картинка реально меняется к лучшему", - отмечает она.

Напомним, Министерство юстиции назначен Евгений Горовец главой Антирейдерской комиссии.

Как ранее сообщал УНН, в Министерстве юстиции Украины дали инструкцию, что нужно делать, если узнали о незаконных регистрационных действиях в отношении бизнеса.