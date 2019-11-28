Антирейдерська комісія: доступ до держреєстрів анулювали пів сотні реєстраторам
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Міністерстві юстиції у межах впорядкування роботи Антирейдерської комісії анулювали доступ до державних реєстрів більше як півсотні реєстраторам, які грубо порушують закон. Про це на своїй сторінці у Facebook написала заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Онищук, передає УНН.
"Потроху наводимо лад у документах Антирейдерської комісії. Готуємо експертний офіс до запуску. Розгляд скарг по суті збільшили до 60-70 за тиждень. Анулювали доступ до державних реєстрів більше як пів сотні реєстраторам, які грубо порушують закон. Продовжуємо тотальну чистку", - відзначила вона.
Онищук також зазначила, що всі нові висновки тепер публікуватимуться на сайті.
"Змінили формат висновків і продовжуємо їх вдосконалювати, всі нові висновки публікуємо на сайті. Висновки за попередні періоди теж потроху викладаємо. Чекаємо на нові якісні кадри. Іще далеко до ідеалу, але картинка реально змінюється на краще", - зазначає вона.
Нагадаємо, Міністерство юстиції призначено Євгенія Горовця головою Антирейдерської комісії.
Як раніше повідомляв УНН, в Міністерстві юстиції України дали інструкцію, що потрібно робити, якщо дізнались про незаконні реєстраційні дії щодо бізнесу.