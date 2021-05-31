Антирейдерская борьба: Ивченко рассказал о ключевых изменениях в законодательстве
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Завтра парламент планирует рассмотреть “антирейдерский” законопроект № 3783. Народный депутат от фракции “Батькивщина” Вадим Ивченко, подавал свои правки в законопроект, в комментарии УНН рассказал, какие изменения предусматривает новое антирейдерское законодательство и какой вред нечистые на руку регистраторы наносят Украине.
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“Законопроект № 3783, подготовленный ко второму чтению, содержит ряд таких норм, как введение максимальных штрафов для нечистых на руку регистраторов и нотариусов, а также уголовную ответственность для них. Важно понимать, что все рейдерские захваты — это перепись прав собственности с одного лица на другое или из одной компании в другую именно из-за таких регистраторов. В большинстве случаев — это карманные регистраторы, которые часто злоупотребляют своими обязанностями проверки данных, документов, внесением в кадастр, используя пробелы в законе, и не несут за это никакой ответственности. Поэтому я охотно подавал правки, отстаивал их и рад, что причастен к соответствующему законопроекту”, — рассказал Вадим Ивченко.
Детали
Кроме колоссального ущерба имущественным правам граждан Украины рейдерство имеет еще одно негативное влияние на государство, считает Ивченко.
“Хотелось бы как можно быстрее принять этот законопроект, и всех тех кадастровых регистраторов, которые сегодня имеют, скажем, замечания Минюста или злоупотребляли своим должностными полномочиями обязательно будут привлекать к ответственности, поскольку именно они уничтожают инвестиционный климат в Украине”, — отметил народный депутат.
Дополнение
Напомним, что народный депутат Вадим Ивченко стал официальным уполномоченным послом проекта Европейского Совета “Европейский Шелковый путь” и Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию.
Он считает этот проект и свое участие в нем важным в контексте налаживания экономических связей и распространение европейских ценностей как в Украине, так и других государствах, готовых присоединиться к “Европейскому Шелковому пути”.