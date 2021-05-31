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Антирейдерська боротьба: Івченко розповів про ключові зміни в законодавстві

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Завтра парламент планує розглянути “антирейдерський” законопроект № 3783. Народний депутат від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко, який подавав свої правки до законопроекту, в коментарі УНН розповів, які зміни передбачає нове антирейдерське законодавство та яку шкоду нечисті на руку реєстратори завдають Україні.

Антирейдерська боротьба: Івченко розповів про ключові зміни в законодавстві

Цитата

“Законопроект № 3783, який підготовлений до другого читання, містить ряд таких норм, як запровадження максимальних штрафів для нечистих на руку реєстраторів і нотаріусів, а також кримінальну відповідальність для них. Важливо розуміти, що всі рейдерські захоплення — це перепис прав власності з однієї особи на іншу або з однієї компанії на іншу саме через таких реєстраторів. У більшості випадків — це кишенькові реєстратори, які часто зловживають своїми обов’язками перевірки даних, документів, внесення у кадастр, використовуючи прогалини в законі, і не несуть за це ніякої відповідальності. Тому я охоче подавав правки, відстоював їх і радий, що причетний до відповідного законопроекту”, — розповів Вадим Івченко.

Деталі

Окрім колосальної шкоди майновим правам громадян України рейдерство має ще один негативний вплив на державу, вважає Івченко.

“Хотілося б якнайшвидше ухвалити цей законопроект, і всіх тих кадастрових реєстраторів, які сьогодні мають, скажімо, зауваження Мін’юсту або зловживали своїм посадовими обов’язками обов’язково притягувати до відповідальності, бо саме вони знищують інвестиційний клімат в Україні”, — зазначив народний депутат.

Доповнення

Нагадаємо, що народний депутат Вадим Івченко став офіційним уповноваженим послом проекту Європейської Ради “Європейський Шовковий шлях” і Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку.

Він вважає цей проект і свою участь у ньому важливим у контексті налагодження економічних зв’язків і розповсюдження європейських цінностей як в Україні, так і інших державах, готових долучитись до “Європейського Шовкового шляху”.

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