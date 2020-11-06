Антирекорд на Буковине: за сутки почти 500 инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 480 новых случаев инфицирования COVID-19, что является антирекордом региона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 24 559 случаев болезни. За последние сутки 121 человек выздоровел, 11 159 — с начала пандемии. За все время пандемии в регионе умерло 494 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1692 образцов.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 440 188 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 8125 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.