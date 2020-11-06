Антирекорд на Буковині: за добу майже 500 інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Чернівецькій області за минулу добу зафіксували 480 нових випадків інфікування COVID-19, що є антирекордом регіону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.
Так, загалом на Буковині зафіксовано 24 559 випадків хвороби. За останню добу 121 людина одужала, 11 159 — з початку пандемії. За весь час пандемії в регіоні померло 494 людини. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1692 зразків.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 440 188 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 125 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.