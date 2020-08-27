Антирасистские протесты в США: НБА отменило три матча после бойкота "Милоуки" из-за ситуации в Кеноше

Ранее игроки “Милуоки” бойкотировали пятый матч серии первого раунда плей-офф против “Орландо” в связи со стрельбой полиции в темнокожего Джейкоба Блейка в Висконсине.

Помимо матча “Милуоки” — “Орландо”, будут отложены встречи “Хьюстон” — “Оклахома” и “Лос-Анджелес Лейкерс” — “Портленд”. Оба матча были запланированы на 27 августа на 01:30 по Киеву и 04:00 соответственно. Игроки клубов НБА выходили на матчи плей-офф в майках с надписью Black Lives Matter (“Жизни темнокожих имеют значение”), эта надпись также нанесена на паркет.

Журналист The Athletics Шэмс Чарания сообщает, что игроки НБА проведут встречу в Орландо, чтобы определить дальнейшие действия.

23 августа в городе Кеноша полицейские стреляли в темнокожего Джейкоба Блейка. Сообщается, что Блейк был безоружен. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули протесты.