Антирасистські протести у США: НБА скасувало три матчі після бойкоту "Мілоукі" через ситуацію у Кеноші
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Національна баскетбольна асоціація (НБА) прийняла рішення відкласти три матчі серії першого раунду плей-офф. Про це повідомляє пресслужба ліги, передає УНН.
Раніше гравці “Мілуокі” бойкотували п’ятий матч серії першого раунду плей-офф проти “Орландо” в зв’язку зі стріляниною поліції в темношкірого Джейкоба Блейка у Вісконсині.
Крім матчу “Мілуокі” — “Орландо”, будуть відкладені зустрічі “Х’юстон” — “Оклахома” і “Лос-Анджелес Лейкерс” — “Портленд”. Обидва матчі були заплановані на 27 серпня на 01:30 за Києвом і 4:00 відповідно. Гравці клубів НБА виходили на матчі плей-офф в майках з написом Black Lives Matter (“Життя темношкірих мають значення”), цей напис також нанесено на паркет.
Журналіст The Athletics Шемс Чарану повідомляє, що гравці НБА проведуть зустріч в Орландо, щоб визначити подальші дії.
23 серпня о місті Кеноша поліцейські стріляли в темношкірого Джейкоба Блейка. Повідомляється, що Блейк був беззбройний. Через отримані пораненя у нього паралізована нижня частина тіла, в штаті Вісконсін спалахнули протести.