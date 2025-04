Антирасистські протести у США: Трамп направив у Вісконсін Національну гвардію

“Сьогодні я відправлю (представників) федеральних правоохоронних органів і національної гвардії в Кеноші (штат Вісконсін), щоб відновити правопорядок!”, — написав глава держави.

“Ми не потерпимо грабежів, підпалів, насильства і беззаконня на американських вулицях. Моя команда тільки що розмовляла по телефону з губернатором (штату Вісконсін Тоні) Еверсом, який погодився прийняти федеральну допомогу (Портленд повинен зробити те ж саме!)”, — підкреслив глава держави.

Раніше член Демократичної партії Еверс ввів на території штату режим надзвичайної ситуації на фоні заворушень. За його словами, такий крок дозволить владі штату надавати додаткову підтримку екстреним службам в захисті інфраструктурних та культурних об’єктів.

...TODAY, I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, WI to restore LAW and ORDER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020

У свою чергу влада Кеноші ввела комендантську годину, щоб запобігти заворушенням в нічний час доби, а також звернулася до Еверса з проханням надіслати 1,5 тис. військовослужбовців Нацгвардії.

Масові заворушення спалахнули в місті, після того як у неділю поліцейські кілька вистрілили в спину афроамериканцю Джейкобу Блейку. Учасники заворушень вибили двері в будівлі місцевого суду, підпалили кілька машин, пошкодили систему освітлення міських вулиць.