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Антирасистские протесты в США: Трамп направил в Висконсин Национальную гвардию

Киев • УНН

 • 24427 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Американские власти направят в среду федеральные силы и военнослужащих Национальной гвардии США в город Кеноша (штат Висконсин) для “восстановления правопорядка” на фоне беспорядков, вспыхнувших после того, как полицейские ранили выстрелами в спину 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter, передает УНН.

Антирасистские протесты в США: Трамп направил в Висконсин Национальную гвардию

“Сегодня я отправлю (представителей) федеральных правоохранительных органов и национальной гвардии в Кеношу (штат Висконсин), чтобы восстановить правопорядок!”, — написал глава государства.

“Мы не потерпим грабежей, поджогов, насилия и беззакония на американских улицах. Моя команда только что разговаривала по телефону с губернатором (штата Висконсин Тони) Эверсом, который согласился принять федеральную помощь (Портленд должен сделать то же самое!)”, — подчеркнул глава государства.

Ранее член Демократической партии Эверс ввел на территории штата режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков. По его словам, такой шаг позволит властям штата оказывать дополнительную поддержку экстренным службам в защите инфраструктурных и культурных объектов.

...TODAY, I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, WI to restore LAW and ORDER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020

В свою очередь власти Кеноши ввели комендантский час, чтобы предотвратить беспорядки в ночное время суток, а также обратились к Эверсу с просьбой прислать 1,5 тыс. военнослужащих Нацгвардии.

Массовые беспорядки вспыхнули в городе, после того как в воскресенье полицейские несколько выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Участники беспорядков выбили двери в здании местного суда, подожгли несколько машин, повредили систему освещения городских улиц.

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