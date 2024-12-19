На Харьковщине водитель насмерть сбил женщину-пешехода в неположенном месте
Киев • УНН
На Харьковщине в Салтовском районе автомобиль Renault Kangoo совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу в неположенном месте. Пострадавшая погибла на месте происшествия, ее личность пока не установлена.
На Харьковщине следователи выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Салтовском районе. Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает УНН.
Детали
По информации, водитель автомобиля «Renault Kangoo» совершил наезд на женщину, личность которой пока не установлена. От полученных травм потерпевшая погибла на месте происшествия.
По предварительным данным, женщина пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте. Правоохранители прибыли на место инцидента и начали следственные действия для установления всех обстоятельств.
По факту ДТП открыто уголовное производство. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего.
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