Смертельное ДТП на Львовщине: суд арестовал водителя BMW
Киев • УНН
24-летний водитель BMW, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП с 7 погибшими возле села Чижиков. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.
Суд отправил под стражу водителя BMW, которого подозревают в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло гибель 7 человек, среди которых ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.
«... 24-летнему жителю Львовского района сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Подозрение также сообщено 31-летнему пассажиру автомобиля, которому инкриминируют неоказание помощи пострадавшим, которые находились в опасном для жизни состоянии, и несообщение об этом соответствующим органам, повлекшее смерть людей (ч. 3 ст. 136 УК Украины).
«Водитель BMW и его пассажир были установлены и задержаны правоохранителями. Водителю BMW избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Пассажиру - содержание под стражей с правом внесения залога», - информирует ОГП.
Сейчас продолжаются следственные действия, назначен ряд экспертиз.
Дополнение
По данным следствия, трагедия произошла утром 15 декабря 2024 года вблизи села Чижиков. Подозреваемый, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автопоездом DAF. В результате неуправляемый грузовик столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. Водитель BMW вместе с пассажиром покинули место происшествия.
В результате ДТП погибли семь пассажиров микроавтобуса. Водители автопоезда и микроавтобуса, а также пассажирка последнего получили травмы и были госпитализированы.