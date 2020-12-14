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"Антимасочники" за неделю заплатили полмиллиона гривен штрафов

Киев • УНН

 • 15263 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Украине за неделю составили 14 тыс. административных протоколов за нарушение масочного режима, в бюджет уплатили почти полмиллиона гривен штрафов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Антимасочники" за неделю заплатили полмиллиона гривен штрафов

"В Национальной полиции Украины сообщили, что за неделю было составлено 14 тыс. протоколов за нарушение масочного режима в общественных местах, в бюджет уплачено 465 тыс. грн штрафов", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 ноября парламентарии приняли законопроект, предусматривающий введение штрафа от 170 до 255 грн за неношение маски в общественных местах и транспорте.

Также напомним, что председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, что в случае отсутствия маски у человека в транспорте сначала сделают предупреждение, а затем - штраф.

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