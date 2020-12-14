"Антимасочники" за неделю заплатили полмиллиона гривен штрафов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Украине за неделю составили 14 тыс. административных протоколов за нарушение масочного режима, в бюджет уплатили почти полмиллиона гривен штрафов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"В Национальной полиции Украины сообщили, что за неделю было составлено 14 тыс. протоколов за нарушение масочного режима в общественных местах, в бюджет уплачено 465 тыс. грн штрафов", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 ноября парламентарии приняли законопроект, предусматривающий введение штрафа от 170 до 255 грн за неношение маски в общественных местах и транспорте.
Также напомним, что председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, что в случае отсутствия маски у человека в транспорте сначала сделают предупреждение, а затем - штраф.