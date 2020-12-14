"Антимасочники" за тиждень заплатили пів мільйона гривень штрафів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В Україні за тиждень склали 14 тис. адміністративних протоколів через порушення маскового режиму, у бюджет сплатили майже пів мільйона гривень штрафів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"У Національній поліції України поінформували, що за тиждень було складено 14 тис. протоколів за порушення маскового режиму в публічних місцях, до бюджету сплачено 465 тис. грн штрафів”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 6 листопада парламентарі ухвалили законопроект, який передбачає запровадження штрафу від 170 до 255 грн за неносіння маски в громадських місцях та транспорті.
Також нагадаємо, що голова Національної поліції України Ігор Клименко розповів, що у випадку відсутності маски у людини у транспорі спочатку зроблять попередження, а потім буде штраф.