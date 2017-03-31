"Антикоррупционный суд в Украине создадут еще не скоро" - А.Сытник
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня во Львове Артем Сытник презентовал информационно-просветительскую кампанию Национального антикоррупционного бюро Украины и Программы развития ООН в Украине “Студенты против коррупции”. Перед презентацией А.Сытник во время общения с журналистами директор НАБУ выразил свое мнение, относительно антикоррупционного суда в Украине. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове
"Антикоррупционный суд нужен Украине уже и сегодня. Однако, руководство государства не заинтересовано в создании такого суда. Я уже слышал заявления о том, что в Генпрокуратура говорят, что создание суда- это подмена судебной реформы. Но я считаю, что это два параллельных процесса . Однозначно, суды должны быть, потому что это наша основная проблема, мы расследуем дела, а приговора суда нет ", - рассказал А.Сытник.
Напомним, 27 марта директор Национального антикоррупционного бюро Украины А.Сытник сообщил, что создание Антикоррупционного суда ускорит вынесения приговоров по коррупционным делам .