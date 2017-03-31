"Антикоррупционный суд в Украине создадут еще не скоро" - А.Сытник

"Антикоррупционный суд нужен Украине уже и сегодня. Однако, руководство государства не заинтересовано в создании такого суда. Я уже слышал заявления о том, что в Генпрокуратура говорят, что создание суда- это подмена судебной реформы. Но я считаю, что это два параллельных процесса . Однозначно, суды должны быть, потому что это наша основная проблема, мы расследуем дела, а приговора суда нет ", - рассказал А.Сытник.

Напомним, 27 марта директор Национального антикоррупционного бюро Украины А.Сытник сообщил, что создание Антикоррупционного суда ускорит вынесения приговоров по коррупционным делам .