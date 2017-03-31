"Антикорупційний суд в Україні створять ще не скоро" - А.Ситник

"Антикорупційний суд потрібен Україні вже і сьогодні. Однак, керівництво держави не зацікавлене у створенні такого суду. Я вже чув заяви про те, що в Генпрокуратура кажуть, що створення суду- це підміна судової реформи. Але я вважаю, що це два паралельні процеси. Однозначно, суди мають бути, бо це наша основна проблема, ми розслідуємо справи, а вироку суду нема",- розповів А.Ситник.

Нагадаємо, 27 березня директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив, що створення Антикорупційного суду пришвидшить винесення вироків у корупційних справах.