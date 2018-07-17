Антикоррупционера Шабунина облили зеленкой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Во время акции в Киеве председателя правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина облили зеленкой, передает УНН.
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Инцидент произошел утром во вторник, 17 июля, во время акции у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Как сообщал УНН, в начале мая в Киеве облили зеленкой и фекалиями руководителя Россотрудничества.
Также в мае зеленкой облили организатора первомайского шествия в Николаеве.