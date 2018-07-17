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Антикорупціонера Шабуніна облили зеленкою

Антикорупціонера Шабуніна облили зеленкою

Київ • УНН

 • 14917 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Під час акції у Києві голову правління ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна облили зеленкою, передає УНН.

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Інцидент стався зранку у вівторок, 17 липня, під час акції біля приміщення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Як повідомляв УНН, на початку травня у Києві облили зеленкою і фекаліями керівника Росспівробітництва.

Також у травні зеленкою облили організатора першотравневої ходи у Миколаєві.

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