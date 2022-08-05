В Афганистане вспыхнули антиамериканские протесты

Детали

Протесты начались на следующий день после того, как талибы заявили, что у их правительства нет информации о том, что Завахири жил в Кабуле, и предупредили Соединенные Штаты, чтобы они никогда не повторяли нападения на афганскую землю.

Протесты прошли как минимум в семи афганских провинциях с плакатами: «Прочь США», «Джо Байден, перестань лгать» и «Америка — лжец».

Официальные лица США заявили, что Завахири, главный лидер радикальной исламистской боевой группировки, был убит ракетой, выпущенной из беспилотника, когда тот стоял на балконе.

Исламский Эмират Афганистан – так талибы называют страну и свое правительство – предупредил Вашингтон, что "если подобные инциденты повторятся снова и если территория Афганистана будет нарушена, то ответственность за любые последствия ляжет на Соединенные Штаты".

Добавим

Талибан получил полный контроль над Афганистаном 15 августа прошлого года после того, как иностранные силы во главе с США были выведены, а высшие афганские лидеры, включая президента страны, бежали, что положило конец войне.