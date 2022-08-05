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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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В Афганістані спалахнули антиамериканські протести

В Афганістані спалахнули антиамериканські протести

Київ • УНН

 • 119798 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. У п'ятницю сотні афганців вийшли на антиамериканські протести проти удару американського безпілотника, який, за словами Вашингтона, убив лідера Аль-Каїди Аймана аз-Завахірі цього місяця. Про це УНН пише з посиланням на Arab News.

Деталі

Протести почалися наступного дня після того, як таліби заявили, що їхній уряд не має інформації про те, що Завахірі жив в Кабулі, і попередили Сполучені Штати, щоб вони ніколи не повторювали напади на афганську землю.

Протести пройшли як мінімум у семи афганських провінціях з плакатами: «Геть США», «Джо Байден, перестань брехати» та «Америка — брехун».

Офіційні особи США заявили, що Завахірі, головного лідера радикального ісламістського бойового угруповання, було вбито ракетою, випущеною з безпілотника, коли той стояв на балконі.

Ісламський Емірат Афганістан - так таліби називають країну і свій уряд - попередив Вашингтон, що "якщо подібні інциденти повторяться знову і якщо територію Афганістану буде порушено, то відповідальність за будь-які наслідки ляже на Сполучені Штати".

Додамо

Талібан отримав повний контроль над Афганістаном 15 серпня минулого року після того, як іноземні сили на чолі зі США були виведені, а вищі афганські лідери, включаючи президента країни, втекли, що поклало край війні.

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