Аномальное наводнение на Закарпатье худшее за последние 17 лет - Кистион
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Из-за непогоды на территории Закарпатья образовалось "аномальное" наводнение, подобное последний раз наблюдалось в 2000 году. Об этом сказал вице-премьер-министр Владимир Кистион во время селекторного совещания в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Согласно прогнозу Гидрометцентра, выпадение осадков в виде снега продолжится в Киевской, Черниговской, Сумской областях", - отметил он.
Отдельно вице-премьер отметил ситуацию, которая сложилась на территории Закарпатья.
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"На сегодняшний день мы имеем там достаточно непростую ситуацию с наводнением, то есть это по крайней мере аномальное наводнение. Которая отслеживалась последний раз в начале 2000-х годов. Поэтому я думаю, что борьба со снегом и с наводнением стоит на сегодняшний день на повестке дня", - сказал Кистион.
Напомним, в горах на Закарпатье сошла лавина.