Аномальное наводнение на Закарпатье худшее за последние 17 лет - Кистион

"Согласно прогнозу Гидрометцентра, выпадение осадков в виде снега продолжится в Киевской, Черниговской, Сумской областях", - отметил он.

Отдельно вице-премьер отметил ситуацию, которая сложилась на территории Закарпатья.

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"На сегодняшний день мы имеем там достаточно непростую ситуацию с наводнением, то есть это по крайней мере аномальное наводнение. Которая отслеживалась последний раз в начале 2000-х годов. Поэтому я думаю, что борьба со снегом и с наводнением стоит на сегодняшний день на повестке дня", - сказал Кистион.

Напомним, в горах на Закарпатье сошла лавина.