Аномальна повінь на Закарпатті найгірша за останні 17 років - Кістіон
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Через непогоду на території Закарпаття утворилась “аномальна” повінь, подібна якій останній раз спостерігалась у 2000 році. Про це сказав Віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон під час селекторної наради в місті Києві, передає кореспондент УНН.
“Згідно прогнозу гідрометцентру, випадання опадів у вигляді снігу продовжиться в Київській, чернігівській, сумській областях”, — зазначив він.
Окремо віце-прем’єр відзначив ситуацію, яка склалась на території Закарпаття.
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“На сьогоднішній день ми маємо там досить непросту ситуацію з повінню, тобто це принаймні аномальна повінь. Яка відслідковувалась останній раз на початку 2000-х років. Тому я думаю, що боротьба зі снігом і з повінню стоять на сьогоднішній день на порядку денному”, — сказав Кістіон.
Нагадаємо, у горах на Закарпатті зійшла лавина.