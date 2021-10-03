Зеленский заявил, что говорил о "вагнеровцах" с Лукашенко еще до их задержания

Так, журналист спросил у Зеленского, соответствует ли действительности информация расследователей Bellingcat о том, что спецоперация по поимке боевиков “Вагнера” сорвалась после совещания в Офисе Президента. А также почему Зеленского и других участников того совещания до сих пор правоохранители и ВСК Рады не допросили.

Цитата

“Мне кажется, что владелец вашего канала... он говорил, что он принимал участие в этой операции. Мне кажется, что его надо и допрашивать, он же принимал. Я не принимал участие в этой операции, я не принимаю участия в российских операциях в принципе. Что касается этого вопроса. Мое обсуждение вопроса „вагнеровцев“ было с господином Лукашенко — это правда. По телефону, когда эти люди (боевики „Вагнера“ — ред.) насколько мне известно, автобусами заехали на территорию Беларуси. Я что-то слышал, что они там откуда согласно с операцией летели...”, — рассказал Зеленский.

Детали

Президент заверил, что именно в то время, когда в Беларусь заехали боевики, он об этом сообщил Лукашенко телефону, а также уточнил некоторые детали, которые ему были известны в то время. Лукашенко в свою очередь пообещал Зеленскому изучить этот вопрос и сделать все возможное.

“И после этого все”, — добавил Зеленский.

Контекст

Ранее Лукашенко заявлял, что о приезде боевиков “Вагнера” в страну летом 2020 года его не информировал никто из Украины, а только белорусские спецслужбы.

Дополнение

29 июля белорусские правоохранительные органы задержали 33 человека. Некоторые из них были представителями частной военной компании “Вагнера”. Имена многих задержанных есть в списке сайта “Миротворец”. Большинство из них, по данным сайта, воевавших на оккупированной части Донбасса.

14 августа стало известно, что задержаны на территории Беларуси 32 боевика ЧВК “Вагнера” были возвращены Российской Федерации.

В ряде СМИ появилась информация о том, что СБУ и ГУР Минобороны якобы готовили спецоперацию по задержанию членов ЧВК “Вагнера”, но “из-за доклада президенту Зеленскому и голове ОПУ Ермаку „произошла“ утечка информации”, о которой “узнали белорусские спецслужбы” .

В Службе безопасности Украины опровергли участие СБУ в так называемой “вагнеровской спецоперации”, и назвали обычным фейком.

Журналист Bellingcat Христо Грозева анонсировал выпуск расследование о “вагнеровцах” после лета. Он назвал ситуацию “прецедентом”, ведь украинские спецслужбы фактически сделали “посмешище” с российской разведки, а теперь такое событие, по его словам, украинская власть умалчивает.