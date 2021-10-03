Зеленський заявив, що говорив про "вагнерівців" з Лукашенком ще до їх затримання

Так, журналіст запитав у Зеленського, чи відповідає дійсності інформація розслідувачів Bellingcat про те, що спецоперація по затриманні бойовиків “Вагнера” зірвалась після наради в Офісі Президента. А також чому Зеленського та інших учасників тієї наради досі правоохоронці та ТСК Ради не допитали.

Цитата

“Мені здається, що власник вашого каналу... він казав, що він приймав участь в цій операції. Мені здається, що його треба й допитувати, він же приймав. Я не приймав участь у цій операції, я не приймаю участі у російських операціях в принципі. Що стосується цього питання. Моє обговорення питання „вагнерівців“ було з паном Лукашенком — це правда. Телефоном, коли ці люди ( бойовики „Вагнера“ — ред.) наскільки мені відомо, автобусами заїхали на територію Білорусі. Я щось чув, що вони там звідкись згідно з операцією летіли...”, — розповів Зеленський.

Деталі

Президент запевнив, що саме в той час, коли у Білорусь заїхали бойовики, він про це повідомив Лукашенку телефоном, а також уточнив деякі деталі, які йому були відомі на той час. Лукашенко у свою чергу пообіцяв Зеленському вивчити це питання та зробити все можливе.

“І після цього все”, — додав Зеленський.

Контекст

Раніше Лукашенко заявляв, що про приїзд бойовиків “Вагнера” до країни влітку 2020 року його не інформував ніхто з України, а тільки білоруські спецслужби.

Доповнення

29 липня білоруські правоохоронні органи затримали 33 людини. Деякі з них були представниками приватної військової компанії “Вагнера”. Імена багатьох затриманих є в списку сайту “Миротворець”. Більшість з них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донбасу.

14 серпня стало відомо, що затримані на території Білорусі 32 бойовика ПВК “Вагнера” були повернуті Російській Федерації.

У низці ЗМІ з’явилася інформація про те, що СБУ і ГУР Міноборони нібито готували спецоперацію із затримання членів ПВК “Вагнера”, але “через доповідь президенту Зеленському та голові ОПУ Єрмаку” відбувся “витік інформації”, про яку “дізналися білоруські спецслужби”.

У Службі безпеки України спростували участь СБУ в так званій “вагнерівській спецоперації”, і назвали звичайним фейком.

Журналіст Bellingcat Хрісто Грозєв анонсував випуск розслідування про “вагнерівців” після літа. Він назвав ситуацію “прецедентом”, адже українські спецслужби фактично зробили “посміховисько” з російської розвідки, а тепер таку подію, з його слів, українська влада замовчує.