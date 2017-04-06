Анкара запретила выезд 100 голландцам турецкого происхождения

“Есть разные причины запрета для них, но похоже на то, что некоторые из них могут быть связаны с движением Гюлена”, — сказала представительница министерства иностранных дел страны.

В свою очередь МИД Нидерландов сообщил, что готов оказать помощь всем нидерландским подданным, которые попросят о ней. По данным ведомства, с такой же проблемой сталкиваются и выходцы из Турции, которые получили гражданство и других европейских стран.