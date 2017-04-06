Анкара запретила выезд 100 голландцам турецкого происхождения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Анкара запретила 100 подданным Нидерландов турецкого происхождения выезжать из Турции, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
“Есть разные причины запрета для них, но похоже на то, что некоторые из них могут быть связаны с движением Гюлена”, — сказала представительница министерства иностранных дел страны.
В свою очередь МИД Нидерландов сообщил, что готов оказать помощь всем нидерландским подданным, которые попросят о ней. По данным ведомства, с такой же проблемой сталкиваются и выходцы из Турции, которые получили гражданство и других европейских стран.