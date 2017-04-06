Анкара заборонила виїзд 100 голландцям турецького походження

“Є різні причини заборони для них, але схоже на те, що деякі з них можуть бути пов’язані з рухом Гюлена”, — сказала представниця міністерства закордонних справ країни.

У свою чергу МЗС Нідерландів повідомив, що готовий надати допомогу всім нідерландським підданим, які попросять про неї. За даними відомства, з такою ж проблемою стикаються й вихідці з Туреччини, які отримали громадянство та інших європейських країн.