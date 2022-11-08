Анкара делает все возможное, чтобы положить конец войне - МИД

Детали

Выступая на заседании парламентской комиссии по планированию и бюджету в столице Анкаре, Мевлют Чавушоглу рассмотрел некоторые вопросы, включая глобальные и региональные события, внешнюю политику Турции, а также усилия по прекращению войны в Украине.

«Все мои собеседники говорят, что Турция - это страна, которая вносит наибольший вклад в глобальный мир, и хотят, чтобы мы продолжали наши усилия по прекращению войны», - сказал дипломат.

Международная система ныне «переживает период многочисленных кризисов», сказал Чавушоглу, добавив, что Турция стремится «уменьшить напряженность и смягчить кризисы в глобальной системе, где разделение выступает вместо солидарности».

Он также сказал: «Запад, обвинивший Турцию в переговорах с россией по украинскому кризису, теперь призывает сделать шаги для диалога».

Тем временем, отметив успех дипломатических усилий Турции, он сказал: «Посредническая деятельность Анкары в последнее время продолжает приносить результаты и иметь значение в различных областях, таких как Сербия, Косово, Босния и Герцеговина, Эфиопия, Сомали, Филиппины и Венесуэла».

Он также отметил, что Турция стала «страной, которая вносит наибольший вклад в глобальную продовольственную безопасность».

По его словам, благодаря соглашению об экспорте зерна, индекс мировых цен на продовольствие упал на 9%, добавив, что это самое большое падение за 13 лет.