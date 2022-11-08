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Анкара робить все можливе, щоб покласти край війні - МЗС

Анкара робить все можливе, щоб покласти край війні - МЗС

Київ • УНН

 • 220705 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Міністр закордонних справ заявив у вівторок, що Туреччина є країною, яка докладає максимум зусиль для припинення російсько-української війни. Про це пише агенство Anadolu, передає УНН.

Деталі

Виступаючи на засіданні парламентської комісії з планування та бюджету у столиці Анкарі, Мевлют Чавушоглу розглянув деякі питання, у тому числі глобальні та регіональні події, зовнішню політику Туреччини, а також зусилля щодо припинення війни в Україні.

«Всі мої співрозмовники кажуть, що Туреччина - це країна, яка робить найбільший внесок у глобальний мир, і хочуть, щоб ми продовжували наші зусилля щодо припинення війни», - сказав дипломат.

Міжнародна система нині «переживає період численних криз», сказав Чавушоглу, додавши, що Туреччина прагне «зменшити напруженість та пом'якшити кризи у глобальній системі, де поділ виступає замість солідарності».

Він також сказав: «Захід, який звинуватив Туреччину в переговорах з росією щодо української кризи, тепер закликає зробити кроки для діалогу».

Тим часом, наголосивши на успіху дипломатичних зусиль Туреччини, він сказав: «Посередницька діяльність Анкари останнім часом продовжує приносити результати і мати значення в різних галузях, таких як Сербія, Косово, Боснія та Герцеговина, Ефіопія, Сомалі, Філіппіни та Венесуела».

Він також зазначив, що Туреччина стала «країною, яка робить найбільший внесок у глобальну продовольчу безпеку».

За його словами, завдяки угоді про експорт зерна, індекс світових цін на продовольство впав на 9%, додавши, що це найбільше падіння за 13 років.

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