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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 77793 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100596 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116788 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151809 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199713 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 195354 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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Англичане создали самый крепкий алкоголь в мире: количество градусов не для слабонервных

Англичане создали самый крепкий алкоголь в мире: количество градусов не для слабонервных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Английский производитель Anno Distillers создал (как утверждают в компании) самый крепкий джин в мире крепостью 95%, сообщает УНН со ссылкой на сайт компании.

"Потребовалось много экспериментов, но мы гордимся тем, чего достигли, не жертвуя вкусом", - заявляет соучредитель компании Энди Ризон.

Те, кто уже дегустировал экстремально крепкий джин, говорят, что у него "насыщенный вкус": можжевельник и мягкие специи с ароматом цитруса и трав. Подавать напиток рекомендуют с тоником и кусочком грейпфрута.

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На сегодня он продается только в интернет-магазине винокурни по цене 30 фунтов стерлингов за бутылку. Это примерно 1100 гривен.

Напомним, в Украине появилась собственная "зубровка", которая настоянная на выращенных у нас травах. Производитель ЛВЗ "PRIME" производит свою крафтовую водку "Др. Житник Зубровица" даже с настоящим стеблем зубровки внутри каждой бутылки.

Как сообщал УНН ранее, в ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты включают: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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