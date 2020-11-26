Англичане создали самый крепкий алкоголь в мире: количество градусов не для слабонервных
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Английский производитель Anno Distillers создал (как утверждают в компании) самый крепкий джин в мире крепостью 95%, сообщает УНН со ссылкой на сайт компании.
"Потребовалось много экспериментов, но мы гордимся тем, чего достигли, не жертвуя вкусом", - заявляет соучредитель компании Энди Ризон.
Те, кто уже дегустировал экстремально крепкий джин, говорят, что у него "насыщенный вкус": можжевельник и мягкие специи с ароматом цитруса и трав. Подавать напиток рекомендуют с тоником и кусочком грейпфрута.
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На сегодня он продается только в интернет-магазине винокурни по цене 30 фунтов стерлингов за бутылку. Это примерно 1100 гривен.
Напомним, в Украине появилась собственная "зубровка", которая настоянная на выращенных у нас травах. Производитель ЛВЗ "PRIME" производит свою крафтовую водку "Др. Житник Зубровица" даже с настоящим стеблем зубровки внутри каждой бутылки.
Как сообщал УНН ранее, в ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты включают: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").