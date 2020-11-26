Англійці створили найміцніший алкоголь у світі: кількість градусів не для слабкодухих

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Англійський виробник Anno Distillers створив (як стверджують в компанії) найміцніший джин у світі міцністю 95%, повідомляє УНН з посиланням на сайт компанії.

"Знадобилося багато експериментів, але ми пишаємося тим, чого досягли, не жертвуючи смаком", - заявляє співзасновник компанії Енді Різон.

Ті, хто вже дегустував екстремально міцний джин, кажуть, що у нього "насичений смак": ялівець і м'які спеції з ароматом цитрусу і трав. Подавати напій рекомендують з тоніком і шматочком грейпфрута.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Алкоголь на травах: експерти розповіли, що любить споживач

На сьогодні він продається виключно в інтернет-магазині винокурні за ціною 30 фунтів стерлінгів за пляшку. Це приблизно 1 100 гривень.

Нагадаємо, в Україні з'явилася власна "зубрівка", яка настояна на вирощених у нас травах. Виробник ЛГЗ "PRIME" виготовляє свою крафтову горілку "Др. Житник Зубровиця" навіть зі справжньою стеблиною зубрівки всередині кожної пляшки.

Як повідомляв УНН раніше, в ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти включають: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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