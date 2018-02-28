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Англичане будут получать деньги при сдаче пустых бутылок

Англичане будут получать деньги при сдаче пустых бутылок

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. В апреле текущего года в английском городе Брайтон стартует пилотный проект по внедрению залоговой системы сбора тары. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.

Тароматы будут установлены в трех городских сендвич-барах "Pret a Manger". Система принимает практически любые стеклянные и пластиковые бутылки, а также жестяные баночки. Сдав пустую тару, англичане смогут вернуть себе часть денег, уплаченных при покупке напитка.

Пилотный проект по внедрению депозитной системы сбора тары является личной инициативой компании "Pret a Manger". Политика торговцев направлена на защиту окружающей среды путем борьбы с пластиковыми отходами. К примеру, в прошлом месяце исполнительный директор "Pret a Manger" Клайв Шли анонсировал 50% скидку всем англичанам, которые посещают сендвич-бар со своей кружкой. В настоящее время в Великобритании насчитывается порядка 350 торговых точек "Pret a Manger".

Англия объявила войну пластиковым отходам в октябре прошлого года. После заявления министра охраны окружающей среды Майкла Гоува была создана рабочая группа по внедрению депозитной системы сбора тары.

Чуть позже к стратегии внедрения тароматов в Великобритании присоединился один из самых крупных производителей напитков - компания Coca-Cola. Хотя ранее в компании довольно скептически оценивали намерения правительства запустить залоговую систему сбора тары.

Принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок окажется — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках.

Ранее УНН сообщал, что залоговая (депозитная) система сбора тары успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии — 93,3%, а в Дании — 89%. Эту систему планируют ввести также в Беларуси и Украине.

Украинские Национальные Новости

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