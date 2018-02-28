Англійці отримуватимуть гроші за здані порожні пляшки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У квітні цього року в англійському місті Брайтон стартує пілотний проект з впровадження заставної системи збору тари. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.
Таромати будуть встановлені в трьох міських сендвіч-барах "Pret a Manger". Система приймає практично будь-які скляні та пластикові пляшки, а також жерстяні банки. Здавши порожню тару, англійці зможуть повернути собі частину грошей, сплачених при купівлі напою.
Пілотний проект з впровадження депозитної системи збору тари є особистою ініціативою компанії "Pret a Manger". Політика торговців спрямована на захист навколишнього середовища шляхом боротьби з пластиковими відходами. Наприклад, минулого місяця виконавчий директор "Pret a Manger" Клайв Шли анонсував 50% знижку всім англійцям, які відвідують сендвіч-бар зі своїм кухлем. Зараз у Великій Британії налічується близько 350 торгових точок "Pret a Manger".
Англія оголосила війну пластиковим відходам в жовтні минулого року. Після заяви міністра охорони навколишнього середовища Майкла Гоува була створена робоча група з впровадження депозитної системи збору тари.
Трохи пізніше до стратегії впровадження тароматів у Великобританії приєднався один з найбільших виробників напоїв - компанія Coca-Cola. Хоча раніше в компанії досить скептично оцінювали наміри уряду запустити заставну систему збору тари.
Принцип роботи депозитної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок виявиться - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, в свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.
Раніше УНН повідомляв, що заставна (депозитна) система збору тари успішно діє в Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%. Цю систему планують ввести також у Білорусі та Україні.