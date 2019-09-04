Английские ученые создали робота для сбора спелых фруктов и салата
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Инженеры из Кембриджа создали робота, который с помощью камеры и искусственного интеллекта может собирать урожай мягких фруктов и салата, сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"В последнее время технические разработки и достижения в сфере машинного обучения привели к успешным испытаниям более чувственных и ловких роботов, которые используют камеры и искусственный интеллект, чтобы находить спелые фрукты и обрабатывать с осторожностью и точностью", - говорится в сообщении.
По данным CNN, его разработали инженеры Кембриджского университета и назвали Vegebot. Робот может быть использован для сбора урожая тех фруктов и овощей, которые ранее были слишком уязвимыми для автоматизированного сбора. Он является первым в мире роботом, который может собрать урожай салата айсберг.
"Сначала камера сканирует салат, и с помощью алгоритма машинного обучения, учась более чем на тысячи изображений салата, решает, готов ли он к сбору. Затем вторая камера направляет клетку для сбора сверху растения, не раздавив ее. Датчики определяют, когда она находится в правильном положении, а сжатый воздух с высокой силой проводит лезвием по ножке, чтобы получить чистый срез", - говорится в сообщении.
Единственной проблемой данного робота CNN называет малую скорость работы: чтобы собрать один салат роботу требуется 31 секунда. Ученые утверждают, что ускорить робота можно, если использовать более легкие материалы.
Среди преимуществ такого способа сбора урожая: возможность работать круглосуточно и непрерывно.
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