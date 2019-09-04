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Англійські вчені створили робота для збору стиглих фруктів та салату

Англійські вчені створили робота для збору стиглих фруктів та салату

Київ • УНН

 • 13774 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Інженери з Кембриджу створили робота, який за допомогою камери та штучного інтелекту може збирати врожай м’яких фруктів та салату, повідомляє УНН з посиланням на CNN.

"Останнім часом технічні розробки і досягнення у сфері машинного навчання призвели до успішних випробувань більш чуттєвих та спритних роботів, які використовують камери та штучний інтелект, щоб знаходити стиглі фрукти та обробляти з обережністю та точністю", - йдеться у повідомленні.

За даними CNN, його розробили інженери Кембриджського університету та назвали Vegebot. Робота можна використовувати для збору врожаю тих фруктів та овочів, які раніше були занадто вразливими для автоматизованого збору. Він є першим у світі роботом, що може зібрати врожай салату айсберг.

"Спочатку камера сканує салат, і за допомогою алгоритму машинного навчання, навчаючись більш ніж на тисячі зображень салату, вирішує, чи готовий він до збору. Потім друга камера направляє клітку для збору зверху рослини, не роздавлюючи її. Датчики визначають, коли вона перебуває у правильному положенні, а стиснуте повітря з високою силою проводить лезом по ніжці, щоб отримати чистий зріз", - йдеться у повідомленні.

Єдиною проблемою даного роботу CNN називає малу швидкість роботи: щоб зібрати один салат роботу потрібна 31 секунда. Вчені стверджують, що пришвидшити робота можна, якщо використовувати легші матеріали.

Серед переваг такого способу збору врожаю: можливість працювати цілодобово та безперервно.

Нагадаємо, у США створили одяг, який захищає від комарів.

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