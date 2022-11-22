Англия победила Иран на старте чемпионата мира-2022 по футболу

Детали

На чемпионате мира-2022 по футболу среди мужчин в Катаре состоялся второй матч турнира. В поединке встретились сборные Англии и Иранка, открывшие борьбу в группе B.

На прошедшем чемпионате мира английская команда заняла четвертое место, что стало лучшим результатом сборной на этом уровне с 1990 года. Иранцы на прошлых двух мировых первенствах выбывали на групповой стадии.

Голы: Беллингем, 35, Сака, 43, 62, Стерлинг, 45+1, Решфорд, 71, Грилиш, 90 – Тареми, 65, 90+12 (пенальти)

Напомним

Сборная Эквадора со счетом 2:0 победила Катар в стартовом матче чемпионата мира-2022 по футболу.

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