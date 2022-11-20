Еквадор переміг Катар у стартовому матчі ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Збірна Еквадору з рахунком 2:0 перемогла Катар у стартовому матчі чемпіонату світу-2022 з футболу, передає УНН.
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Автором двох голів є форвард еквадорців Еннер Валенсія.
Додамо, що Катар став першим в історії господарем чемпіонату світу, який програв стартовий поєдинок на домашньому турнірі.
Нагадаємо
Чемпіонат світу з футболу 2022 року триватиме з 20 листопада до 18 грудня. Це перший ЧС, який відбувається в країні Близького Сходу.
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