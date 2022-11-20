Еквадор переміг Катар у стартовому матчі ЧС-2022

Деталі

Автором двох голів є форвард еквадорців Еннер Валенсія.

Додамо, що Катар став першим в історії господарем чемпіонату світу, який програв стартовий поєдинок на домашньому турнірі.

Нагадаємо

Чемпіонат світу з футболу 2022 року триватиме з 20 листопада до 18 грудня. Це перший ЧС, який відбувається в країні Близького Сходу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Катарі відбулася церемонія відкриття ЧС-2022 з футболу