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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Еквадор переміг Катар у стартовому матчі ЧС-2022

Еквадор переміг Катар у стартовому матчі ЧС-2022

Київ • УНН

 • 771177 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Збірна Еквадору з рахунком 2:0 перемогла Катар у стартовому матчі чемпіонату світу-2022 з футболу, передає УНН.

Деталі

Автором двох голів є форвард еквадорців Еннер Валенсія. 

Додамо, що Катар став першим в історії господарем чемпіонату світу, який програв стартовий поєдинок на домашньому турнірі.

Нагадаємо

Чемпіонат світу з футболу 2022 року триватиме з 20 листопада до 18 грудня. Це перший ЧС, який відбувається в країні Близького Сходу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Катарі відбулася церемонія відкриття ЧС-2022 з футболу

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