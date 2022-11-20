Эквадор победил Катар в стартовом матче ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сборная Эквадора со счетом 2:0 победила Катар в стартовом матче чемпионата мира-2022 по футболу, передает УНН.
Детали
Автором двух голов является форвард эквадорцев Эннер Валенсия.
Добавим, что Катар стал первым в истории хозяином чемпионата мира, который проиграл стартовый поединок на домашнем турнире.
Напомним
Чемпионат мира по футболу в 2022 году будет длиться с 20 ноября по 18 декабря. Это первый ЧМ, который проходит в стране Ближнего Востока.
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