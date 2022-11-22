Англія перемогла Іран на старті чемпіонату світу-2022 з футболу

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На чемпіонаті світу-2022 з футболу серед чоловіків у Катарі відбувся другий матч турніру. У поєдинку зустрілися збірні Англії та Іранку, які відкрили боротьбу в групі B.

На минулому чемпіонаті світу англійська команда посіла четверте місце, що стало найкращим результатом збірної на цьому рівні з 1990 року. Іранці на минулих двох світових першостях поспіль вибували на груповій стадії.

Голи: Беллінґем, 35, Сака, 43, 62, Стерлінг, 45+1, Решфорд, 71, Ґріліш, 90 – Таремі, 65, 90+12 (пенальті)

Нагадаємо

Збірна Еквадору з рахунком 2:0 перемогла Катар у стартовому матчі чемпіонату світу-2022 з футболу.

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