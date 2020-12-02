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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 77776 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100594 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116786 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151807 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199711 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195353 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 283040 просмотра

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Андреевскую церковь в декабре откроют для посетителей

Андреевскую церковь в декабре откроют для посетителей

Киев  •  УНН

 • 12160 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В декабре Андреевская церковь в центре столицы станет доступна для посещения - после почти пяти лет реставрации. Открытие планируется онлайн - 12 декабря, а первая служба состоится в День святого Андрея - 13 декабря. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики.

"В декабря 2020 года после почти пяти лет реставрационных работ Андреевская церковь станет доступной для посетителей", - говорится в сообщении.

Как сообщил после посещения храма и ознакомления с ходом работ министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, "открытие состоится онлайн 12 декабря, а 13 декабря - в церкви пройдет первая служба".

"Полностью отреставрированы вся живопись, иконы и иконостас, почищена лепнина и отшлифовано пол. Заменены инженерные сети, проведены новые системы освещения, отопления, подачи воздуха, окна. Кстати, аутентичный цвет стен 18 века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи. А перед утверждением финального цвета и окраской было сделано 36 тестовых выкрасок", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что целью реставрации стало раскрыть первоначальные решения и видение архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, 320-я годовщина с рождения которого отмечается в этом году.

Добавим, Кабинет министров Украины передал Андреевскую церковь в безвозмездное пользование Вселенскому патриархату еще 28 ноября 2018 года.

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