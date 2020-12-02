Андреевскую церковь в декабре откроют для посетителей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В декабре Андреевская церковь в центре столицы станет доступна для посещения - после почти пяти лет реставрации. Открытие планируется онлайн - 12 декабря, а первая служба состоится в День святого Андрея - 13 декабря. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики.
"В декабря 2020 года после почти пяти лет реставрационных работ Андреевская церковь станет доступной для посетителей", - говорится в сообщении.
Как сообщил после посещения храма и ознакомления с ходом работ министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, "открытие состоится онлайн 12 декабря, а 13 декабря - в церкви пройдет первая служба".
"Полностью отреставрированы вся живопись, иконы и иконостас, почищена лепнина и отшлифовано пол. Заменены инженерные сети, проведены новые системы освещения, отопления, подачи воздуха, окна. Кстати, аутентичный цвет стен 18 века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи. А перед утверждением финального цвета и окраской было сделано 36 тестовых выкрасок", - отметил министр.
Он также подчеркнул, что целью реставрации стало раскрыть первоначальные решения и видение архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, 320-я годовщина с рождения которого отмечается в этом году.
Добавим, Кабинет министров Украины передал Андреевскую церковь в безвозмездное пользование Вселенскому патриархату еще 28 ноября 2018 года.