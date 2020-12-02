Андріївську церкву у грудні відкриють для відвідувачів

"У грудні 2020 року після майже п’яти років реставраційних робіт Андріївська церква стане доступною для відвідувачів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив після відвідування храму і ознайомлення з ходом робіт міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, "відкриття відбудеться онлайн 12 грудня, а 13 грудня – у церкві пройде перша служба".

“Повністю відреставровано весь живопис, ікони та іконостас, почищено ліпнину й відшліфовано підлогу. Замінено інженерні мережі, проведені нові системи освітлення, опалення, подачі повітря, вікна. До речі, автентичний колір стін 18 століття завдяки комп’ютерному аналізу допомогли віднайти німецькі технологи. А перед затвердженням фінального кольору та пофарбуванням було зроблено 36 тестових викрасок”, - зазначив міністр.

Він також підкреслив, що метою реставрації стало розкрити первісні рішення і бачення архітектора Франческо Бартоломео Растреллі, 320-та річниця з народження якого відзначається у цьому році.

Додамо, Кабінет міністрів України передав Андріївську церкву в безоплатне користування Вселенському патріархату ще 28 листопада 2018 року.