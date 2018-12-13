Андрей Парубий провел встречу с Митрополитом Корейским Амросием (Зографос)

В начале встречи Владыка Амвросий поздравил Председателя Верховной Рады Украины с днем памяти святого апостола Андрея Первозванного.

Председатель Верховной Рады поблагодарил Митрополита Амвросию как члену Священного Синода Вселенской Патриархии за опеку вопросом о предоставлении Православной Церкви в Украине Томосу о Автокефалию.

“Более трехсот лет, когда Украинская Православная Церковь была аннексирована Москвой, украинцы молились и надеялись получить свою Автокефальную Поместной Церкви. Особенно мы почувствовали потребность иметь свою единую поместную Церковь в начале российской агрессии в 2014 году, когда путинская Российская империя использовала Русскую Православную Церковь в войне против Украины”, — отметил Председатель Парламента Украины.

“Андрей Парубий напомнил, что новейший процесс борьбы за получение Томоса об автокефалии и создания Единой Поместной Украинской Православной Церкви начался в июне 2016 года, когда Верховная Рада Украины приняла соответствующее обращение к Всесвятийшого Вселенского Патриарха Варфоломея. После принятия Обращение к Вселенскому Патриарху логическим продолжением стала личная встреча Председателя Верховной Рады Украины со Вселенским Патриархом Варфоломеем в 2016 году”, — указано в сообщении.

Председатель Верховной Рады Украины отметил выдающуюся роль и мужества Вселенского Патриарха Варфоломея в деле создания Единой Поместной Украинской Православной Церкви, несмотря на все угрозы со стороны Москвы, которые звучат в адрес Вселенского Патриарха.

“В конце встречи Андрей Парубий отметил, что верит в то, что на Томосе, который будет предоставлен Предстоятелю Поместной Автокефальной Православной Церкви в Украине, будет стоять и подпись Митрополита Корейского Амвросия как члена Синода Константинопольской Православной Церкви”, — добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, сегодня на Архиерейском соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата было принято решение об участии в Объединительном соборе, который состоится 15 декабря, что от УПЦ КП принимать участие епископы, представители от клира, миряне и монахи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской патриархии.