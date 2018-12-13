Андрій Парубій провів зустріч з Митрополитом Корейським Амросієм (Зографосом)
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В рамках офіційного візиту Голови Верховної Ради України до Республіки Корея Андрій Парубій разом з делегацією Українського Парламенту провів зустріч з членом Синоду Константинопольської Православної Церкви, Митрополитом Корейським Амвросієм (Зографосом), інформує УНН з посиланням на прес-службу Верховної Ради України.
На початку зустрічі Владика Амвросій привітав Голову Верховної Ради України з днем пам’яті святого апостола Андрія Первозванного.
Голова Верховної Ради подякував Митрополиту Амвросію як члену Священного Синоду Вселенської Патріархії за опіку питанням щодо надання Православній Церкві в Україні Томосу про Автокефалію.
“Понад триста років, коли Українська Православна Церква була анексована Москвою, українці молилися і сподівалися отримати свою Автокефальну Помісну Церкву. Особливо ми відчули потребу мати свою Єдину Помісну Церкву на початку російської агресії у 2014 році, коли путінська Російська імперія використала Російську Православну Церкву у війні проти України”, — зазначив Голова Парламенту України.
“Андрій Парубій нагадав, що новітній процес боротьби за отримання Томосу про Автокефалію та створення Єдиної Помісної Української Православної Церкви розпочався у червні 2016 року, коли Верховна Рада України ухвалила відповідне Звернення до Всесвятійшого Вселенського Патріарха Варфоломія. Після ухвалення Звернення до Вселенського Патріарха логічним продовженням стала особиста зустріч Голови Верховної Ради України зі Вселенським Патріархом Варфоломієм у 2016 році”, — вказано у повідомленні.
Голова Верховної Ради України наголосив на визначній ролі і мужності Вселенського Патріарха Варфоломія у справі створення Єдиної Помісної Української Православної Церкви, попри всі погрози з боку Москви, які лунають на адресу Вселенського Патріарха.
“Наприкінці зустрічі Андрій Парубій зазначив, що вірить у те, що на Томосі, який буде надано Предстоятелю Помісної Автокефальної Православної Церкви в Україні, буде стояти і підпис Митрополита Корейського Амвросія як члена Синоду Константинопольської Православної Церкви”, — додали у прес-службі.
Як повідомляв УНН, сьогодні на Архієрейському соборі Української православної церкви Київського патріархату було ухвалено рішення про участь в Об’єднавчому соборі, який відбудеться 15 грудня, що від УПЦ КП братимуть участь єпископи, представники від кліру, миряни та ченці. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської патріархії.