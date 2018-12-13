Андрій Парубій провів зустріч з Митрополитом Корейським Амросієм (Зографосом)

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 28138 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 67456 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 57840 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 73024 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 89997 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86137 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 170869 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99676 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72488 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 328501 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
65%
Популярнi новини

Принц Гаррі у Львові отримав великодній кошик з паскою із борошна з розмінованих полів

11 квітня, 18:28 • 9896 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 39682 перегляди

росіяни знайшли слабкі місця в обороні: у DeepState повідомили про активні просування ворога

11 квітня, 19:39 • 8200 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

23:07 • 12909 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 11105 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 170870 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 328502 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 261712 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 372657 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 383203 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 28140 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 15790 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21070 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26975 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47830 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Андрій Парубій провів зустріч з Митрополитом Корейським Амросієм (Зографосом)

Київ • УНН

 • 8723 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. В рамках офіційного візиту Голови Верховної Ради України до Республіки Корея Андрій Парубій разом з делегацією Українського Парламенту провів зустріч з членом Синоду Константинопольської Православної Церкви, Митрополитом Корейським Амвросієм (Зографосом), інформує УНН з посиланням на прес-службу Верховної Ради України.

Андрій Парубій провів зустріч з Митрополитом Корейським Амросієм (Зографосом)

На початку зустрічі Владика Амвросій привітав Голову Верховної Ради України з днем пам’яті святого апостола Андрія Первозванного.

Голова Верховної Ради подякував Митрополиту Амвросію як члену Священного Синоду Вселенської Патріархії за опіку питанням щодо надання Православній Церкві в Україні Томосу про Автокефалію.

“Понад триста років, коли Українська Православна Церква була анексована Москвою, українці молилися і сподівалися отримати свою Автокефальну Помісну Церкву. Особливо ми відчули потребу мати свою Єдину Помісну Церкву на початку російської агресії у 2014 році, коли путінська Російська імперія використала Російську Православну Церкву у війні проти України”, — зазначив Голова Парламенту України.

“Андрій Парубій нагадав, що новітній процес боротьби за отримання Томосу про Автокефалію та створення Єдиної Помісної Української Православної Церкви розпочався у червні 2016 року, коли Верховна Рада України ухвалила відповідне Звернення до Всесвятійшого Вселенського Патріарха Варфоломія. Після ухвалення Звернення до Вселенського Патріарха логічним продовженням стала особиста зустріч Голови Верховної Ради України зі Вселенським Патріархом Варфоломієм у 2016 році”, — вказано у повідомленні.

Голова Верховної Ради України наголосив на визначній ролі і мужності Вселенського Патріарха Варфоломія у справі створення Єдиної Помісної Української Православної Церкви, попри всі погрози з боку Москви, які лунають на адресу Вселенського Патріарха.

“Наприкінці зустрічі Андрій Парубій зазначив, що вірить у те, що на Томосі, який буде надано Предстоятелю Помісної Автокефальної Православної Церкви в Україні, буде стояти і підпис Митрополита Корейського Амвросія як члена Синоду Константинопольської Православної Церкви”, — додали у прес-службі.

Як повідомляв УНН, сьогодні на Архієрейському соборі Української православної церкви Київського патріархату було ухвалено рішення про участь в Об’єднавчому соборі, який відбудеться 15 грудня, що від УПЦ КП братимуть участь єпископи, представники від кліру, миряни та ченці. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської патріархії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітикаНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$82,969.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,554.36