Андрей Богдан и Андрей Вавриш продолжают попытки незаконно захватить власть в Киеве – эксперт

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Глава Офиса Президента Андрей Богдан и скандальный застройщик Андрей Ваврыш пытаются незаконно захватить власть в Киеве. Такое заявление сделал политический эксперт Владимир Макаровский, комментируя в эфире телеканала “112 Украина” конфликт между Андреем Богданом и мэром Киева Виталием Кличко, передает УНН.

“Сейчас группа лиц, пришедшая к власти в стране, среди них господин Богдан, чиновник времен Януковича, люстрированный, господин Ваврыш, имеющий огромный шлейф коррупционных деяний, уволенный Кличко из городской администрации, и господин Ткаченко, руководитель канала, многолетний руководитель канала „1+1“, просто решили, простите за такое слово, „рейдернуть“ Киев у киевлян”, — считает эксперт.

По мнению Владимира Макаровского для этого они используют методы и законодательство, которое было принято еще во временя беглого президента Виктора Януковича и противоречит интересам киевлян.

“Власть хочет воспользоваться законодательством, очень сомнительным законодательством времен Виктора Януковича, когда была внесена в закон о статусе столицы вот эта вот неправомерная, неправильная и незаконная статья, разделявшая полномочия главы Киевской администрации и мэра Киева”, — продолжил политолог.

Политический эксперт уверен, что в ситуации, сложившейся вокруг Киева, руководствоваться необходимо именно решением Конституционного суда от 2003 года, где прямо говорится, что президент должен назначить главой КГГА того, кого киевляне выбрали мэром.

“Решение Конституционного суда от 2003 года законное, его никто не отменял. Именно ним нужно руководствоваться, а не законом „О столице“ времен Януковича. Сейчас большинство киевлян поддерживают Кличко. И власть должна с этим считаться”, — резюмировал Владимир Макаровский.

Напомним, что глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что власть планирует назначить своего человек управлять Киевом, разделив должности глав Киевской администрации и мэра Киева.

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