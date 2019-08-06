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Андрій Богдан і Андрій Вавриш продовжують спроби незаконно захопити владу в Києві - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Глава Офісу Президента Андрій Богдан і скандальний забудовник Андрій Вавриш намагаються незаконно захопити владу в Києві. Таку заяву зробив політичний експерт Володимир Макарівський, коментуючи в ефірі телеканалу " 112 Україна " конфлікт між Андрієм Богданом і мером Києва Віталієм Кличком, передає УНН.

"Зараз група осіб, яка прийшла до влади в країні, серед них пан Богдан, чиновник часів Януковича, люструвати, пан Вавриш, що має величезний шлейф корупційних діянь, звільнений Кличко з міської адміністрації, і пан Ткаченко, керівник каналу, багаторічний керівник каналу" 1 + 1 ", просто вирішили, вибачте за таке слово," рейдернуть "Київ у киян", - вважає експерт.

На думку Володимира Макарівського для цього вони використовують методи і законодавство, яке було прийнято ще за часів побіжного президента Віктора Януковича і суперечить інтересам киян.

"Влада хоче скористатися законодавством, дуже сумнівним законодавством часів Віктора Януковича, коли була внесена в закон про статус столиці ось ця ось неправомірна, неправильна і незаконна стаття, що розділяла повноваження голови Київської адміністрації і мера Києва", - продовжив політолог.

Політичний експерт упевнений, що в ситуації, що склалася навколо Києва, керуватися необхідно саме рішенням Конституційного суду від 2003 року, де прямо говориться, що президент повинен призначити главою КМДА того, кого кияни вибрали мером.

"Рішення Конституційного суду від 2003 року законне, його ніхто не відміняв. Саме ним потрібно керуватися, а не законом "Про столицю" часів Януковича. Зараз більшість киян підтримують Кличко. І влада повинна з цим рахуватися ", - резюмував Володимир Макаровський.

Нагадаємо, що глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що влада планує призначити свого людина керувати Києвом, розділивши посади голів Київської адміністрації і мера Києва.

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