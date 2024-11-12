Бывший футболист и тренер, а ныне президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко вошел в Зал славы итальянского футбола в категории «Иностранные футболисты».

Об этом сообщает Итальянская федерация футбола, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Итальянской федерации футбола, Андрей Шевченко был номинирован в категории «Иностранные футболисты» и получил свою награду на торжественной церемонии в Коверчано.

Также в Зал славы вошли с итальянский футболист, бывший тренер «Ромы» Даниэле Де Росси, тренер сборной Италии Лучано Спаллетти, Арьедо Брайдом, Роберто Бонинсеньем, Валентиной Джачинти, Агостино Ди Бартоломеем, Винченцо Д'Амико и Манлио Скопиньо. На церемонии Шевченко зачитал свое письмо, которое адресовал Италии и «Милану». «Это письмо от украинского ребенка, который мечтал попасть к тебе.

Наша первая встреча состоялась по телевизору, и я сразу же влюбился в тебя. Я увидел Мальдини, Барези, Марадону, Платини, Ван Бастена, Баджо, Виалли и замер, как замирают перед величайшими произведениями искусства. Я видел страсть людей, почти религию. Я видел полные стадионы с историей. Моя первая поездка за границу в детстве была в Италию, сначала в Рим, а затем в Агрополи на турнир. Меня сразу поразило все в людях, особенно щедрость. Мне было хорошо здесь и я подумал:

Я должен вернуться сюда во что бы то ни стало». Так и случилось. Дорогой «Милан», спасибо тебе за то, что поверил в меня. Ты сразу же, с первого дня, дал мне почувствовать себя членом своей семьи. Мы много выиграли вместе, и я познакомился с необыкновенными людьми, особенно с семьей Берлускони, Адриано Галлиани, Ариедо Брайдой, семьей Мальдини. Миланистами становятся с первого дня и навсегда - сказал Шевченко.

Шевченко отметил, что «войти в Зал славы итальянского футбола - огромная привилегия, и за это я благодарю всех моих партнеров по „Милану“, руководителей клуба и его болельщиков».

Коверчано, где я нахожусь сегодня, - это не только родина Италии, оно известно повсюду. Отсюда вышли все величайшие тренеры, и я хотел бы сказать вам, ребятам из сборной Италии, одну вещь: итальянский футбол любят во всем мире. Защищайте его и уважайте. Наконец, я хотел бы сказать спасибо всей Италии за то, что она поддержала Украину в самый сложный момент нашей истории. То, что для других является нормой, для нас - надежда. Надежда на то, что мы все еще здесь, каждый день и навсегда. Италия, я люблю тебя добавил Шевченко.

Дополнение

Андрей Шевченко начинал футбольную карьеру в киевском «Динамо», за которое дебютировал 8 ноября 1994 года, выйдя на замену в матче против донецкого «Шахтера». С «Динамо» Шевченко 5 раз становился чемпионом Украины и трижды выигрывал Кубок Украины.

Летом 1999 года итальянский «Милан» заплатил за Андрея 25 млн долларов. 29 августа 1999 дебютировал в Серии «А» в матче против «Лечче», а в первом же сезоне стал лучшим бомбардиром Серии «А», забив 24 мяча в 32 играх чемпионата. В общем Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год, где завоевал медали чемпионата Италии, Кубка Италии, а также победил в Лиге Чемпионов. В 2004 году Шевченко получил Золотой мяч.

В 2006 году Шевченко перебрался в английский «Челси» за 30,8 млн английских фунтов. Этот трансфер английские болельщики называли одним из самых провальных. Не сумев закрепиться в составе «пенсионеров», Шевченко на год вернулся в «Милан» в аренду. 32-летний игрок не смог завоевать места в стартовом составе и большинство игрового времени проводил в матчах Кубка УЕФА, Кубка Италии, или после выходов на замену в поединках Серии «А».

Всего в 322 матчах за «Милан» Шевченко забил 175 голов и отдал 45 результативных передач. В августе 2009 года стало известно, что Шевченко возвращается в киевское «Динамо», где провел три года, и в 2012 году после домашнего Евро-2012 завершил карьеру футболиста.

С 2016 по 2021 год Шевченко возглавлял сборную Украины, с которой пробился в 1/4 Евро-2020. После завершения карьеры в сборной, Шевченко возглавил итальянский «Дженоа», где проработал всего год, и был уволен из-за плохих результатов. В январе 2024 года Андрея Шевченко избрали новым президентом Украинской ассоциации футбола. За соответствующее решение проголосовали делегаты на внеочередном Конгрессе УАФ.